شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى صائد بطولات الأهلى السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ "58" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادى الاهلى بعيد ميلاده 58 اليوم الثلاثاء فهو من مواليد 26 يوليو 1964، بعدما صنع تاريخاً لاينسى داخل جدران القلعة الحمراء.

الأيقونة السمراء، عاشق البطولات، صائد الميداليات الذهبية، بكل تأكيد هو الجنوب إفريقي موسيماني، الذي جاء للأهلي في فترة صعبة بعد رحيل السويسري رينيه فايلر عن منصب المدير الفني للقلعة الحمراء ، ليأتي المدير الفني السابق لصن داونز بدلًا منه، ويصنع المجد مع الأهلى.

لم يخط موسيماني أي خطوة دون ترك إنجاز، بدأ مسيرته كمدير فني عام 2001 رفقة سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي، ليحصد لقبي كأس أم تي أن وكأس جنوب إفريقيا، عامي 2004 و2005 على الترتيب.

ثم انتقل ليشغل منصب مساعد المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا منذ عام 2007 حتى عام 2010، ثم يصبح مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني عام 2012، وتمت إقالته بعد الفشل في الصعود لكأس الأمم الإفريقية، والأداء المخيب للآمال للفريق في بداية التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014.

قاد موسيماني صن داونز فى 332 مباراة بكافة المنافسات، محققاً الانتصار فى 187 مباراة، والتعادل فى 78 لقاء، والهزيمة فى 67 مواجهة.

وحصل صن داونز تحت قيادة موسيماني على خمسة ألقاب للدوري الجنوب أفريقي مواسم «2013 - 2014 ، 2015 - 2016 ، 2017 - 2018 ، 2018 - 2019 ، 2019 - 2020 ".

كما حصل الفريق تحت قيادته على لقبين لبطولة الكأس المحلي مواسم «2015 - 2016 ، 2019 - 2020 " ، إصافة إلى لقب كأس «نيد بنك» الجنوب إفريقي موسم 2014 - 2015.

وعلى المستوى القاري حصد صن داونز لقب بطولة دوري الأبطال الإفريقي للمرة الأولى في تاريخ النادي على حساب فريق الزمالك عام 2016 ، كما تمكن من حصد لقب السوبر الأفريقي على حساب مازيمبي الكونغولي عام 2017 .

وفى يونيو الماضى أسدل الستار نهائيًا على علاقة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بالاهلى بعد قرار الطرفين بفسخ العقد بالتراضى ليتولى ريكاردو سواريز مهمة تدريب المارد الأحمر حالياً .

وإجمالا لعب الأهلى فى عهد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق 102 مباراة، حقق الفوز فى 65 وتعادل فى 26 لقاء، وخسر 11 مباراة، وسجل 194 هدفا وتلقت شباكه 79.

توج موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات، هي "دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى".

وخسر المدرب الجنوب أفريقى لقب بطولة الدورى المصرى مع الأهلى الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة، وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح، وخسر بطولة دوري أبطال أفريقيا لصالح الوداد المغربى فى المباراة النهائية.