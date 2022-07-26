شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة بالفيديو لتجنب الأخطاء الدفاعية لفريق فيوتشر قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، عدة جلسات بالفيديو مع لاعبي الفريق، لشرح الأخطاء الدفاعية التي سقطوا فيها في الفترة الماضية لتجنب تكراراها في اللقاء المرتقب أمام الزمالك والذي شدد علي ماهر على أنه لا يحتمل أي أخطاء نظراً لإجادة لاعبي الفريق الأبيض التسجيل من أنصاف الفرص.

ويستعد فيوتشر لمواجهة نادي الزمالك في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامته في التاسعة مساء الخميس على استاد السلام، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين، قد انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.

وحسم فيوتشر، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة المقبلة، بعدما أنهى الدور الأول في المركز الرابع، متفوقاً على الكثير من الفرق أصحاب التاريخ والخبرات والجماهيرية بالمسابقة المحلية.

ويستهدف فيوتشر، إنهاء الموسم الجاري في المركز الرابع، بعد حصد أول ألقابه وضمان اللعب في الكونفدرالية، وهو الهدف الذي أكدته إدارة الفريق للجهاز الفني واللاعبين.