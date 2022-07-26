شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة سواريز مع حسام حسن فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع حسام حسن مهاجم الفريق خلال الساعات الماضية تحدث معه خلالها حول عدة أمور خاصة بمستواه وتأثيره مع الفريق الفترة الأخيرة.

وأشاد سواريز بمستوى حسام حسن وتأثيره مع الفريق وقدرته على أن يكون فاعلاً في هجوم المارد الأحمر خلال المباريات التى شارك فيها مؤخراً سواء كأساسي أوعلى سبيل الإحتياطي.

وطالب سواريز حسام حسن بمزيداً من التركيز والإجتهاد في التدريبات والمباريات ليُظهر كل ما لديه من إمكانيات وقدرات تهديفية عالية.

ونصح مدرب الأهلي ، مهاجم الفريق بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني من أجل الوصول لأفضل مستوى لديه .

ويستعد الأهلي لمباراة المقاصة المقرر لها مساء غداً ، الأربعاء، في الجولة الـ27 لبطولة الدوري الممتاز.