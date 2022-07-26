شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: معسكر أوروبى يعطل استقدام حكام أجانب لـ الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن معسكر حكام أوروبا يعطل استقدام طاقم تحكيم أجنبى لمباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها 1 أغسطس المقبل ببطولة الدوري.

وقال عصام عبد الفتاح في مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" هناك معسكر لحكام أوروبا يوم 28 يوليو يعطل استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك وبيراميدز ولكننا نتواصل مع أكثر من اتحاد أوربى لاستقدام طاقم تحكيم أجنبى للمباراة".

وعن استقدام حكام أجانب لمباريات أخرى في الدوري علق عبد الفتاح :"أي مباراة يطلب لها حكام أجانب سنوافق على الفور لانه قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة ، وقرار المجلس يفوق قرار رئيس لجنة الحكام".

وأضاف عصام عبد الفتاح:" التحكيم المصرى يتعرض لمؤامرات ممنهجة تدار من إناس كثيرون وبالتالي تأثر أداء الحكام بهذه المؤامرات ".

وتابع رئيس لجنة الحكام:" الأندية لم تتأثر بالاخطاء التحكيمية والفار أصلح القرارات الخاطئة ، ولم أسمع التسريب الصوتى المنتشر من مباراة الاهلى والجونة لانه كاذب ولم يحدث من الأساس".

وعن طلب بعض الأندية استقدام حكام أجانب لكل مبارياتها علق عبد الفتاح :" سأواجه هذه الطلبات بالتجاهل ، الأندية دى محدش بيتدخل في شغلهم يبقى مش هاسمح لحد يتدخل في شغلى ، أتفهم أن نبعد حكم أخطأ ضد نادى في مباريات قادمة ولكن على طوال الطريق حكام أجانب هذا أمر مرفوض".

وعن مستحقات الحكام علق عبد الفتاح :" هناك أزمة مالية في اتحاد الكرة ويجب أن نتحمل هذه الأزمة وقبل نهاية الموسم سوف نصرف المستحقات المتأخرة".

وتابع : "سوف نقدم توصية لتوفير تذاكر طيران لطاقم التحكيم الذى سوف يدير مباريات أسوان في الدوري الممتاز".