شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. طارق حامد يبحث عن التألق مع النمور الآسيوية بالدورى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث طارق حامد نجم خط وسط الزمالك المنتقل حديثا إلى صفوف اتحاد جدة عن التألق فى الدورى السعودى، بعدما قرر النجم المصرى خوض تجربة احترافية مختلفة بعد مسيرة مميزة مع القلعة البيضاء لقبته خلالهات الجماهير بـ"مسمار الوسط".

ويمتلك المسمار طارق حامد خبرات قوية حفرت اسمه فى قلوب محبى وعشاق الجماهير الزملكاوية على مدار سنين لعبها بالقميص الأبيض وسط عطاء وثبات مستوى.

ويطمح حامد فى فرض نفسه وحصد لقب فى رحلته الجديدة فى الدورى السعودى، ومن ثم العودة للتألق مع الفراعنة فى منتخب مصر من جديد.

وانتقل الدولى المصرى طارق حامد إلى نادى اتحاد جدة السعودى فى صفقة انتقال حر، بعدما أنهى الأزمة الخاصة به مع الزمالك رسميا بتنازله عن 8 ملايين ونصف المليون جنيه.

ونجح حامد فى حصد العديد من الألقاب كأس مصر 4 مرات والدورى الممتاز مرتين والسوبر المصرى مثلهما وكأس الكونفدرالية مرة واحدة وكأس السوبر الأفريقى مرة واحدة وكأس السوبر المصرى السعودى مرة أيضا.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب طارق حامد فى الصور التالية: