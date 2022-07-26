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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي رحلة البحث عن بديل للاعب وسطه الفرنسي البديل بول بوجبا، بعد أسبوعين فقط من التعاقد معه بشكل رسمي.

نادي نادي يوفنتوس الإيطالي يبدأ رحلة جديدة

وعاد بوجبا إلى يوفنتوس هذا الصيف، حيث أعلن النادي الإيطالي ضمه يوم 11 يوليو/تموز الجاري في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي انتقل له من "السيدة العجوز" في 2016 مقابل أكثر من 100 مليون يورو.



وبعد أسبوعين من ضمه، أعلن نادي يوفنتوس في بيان رسمي أن بوجبا يعاني من إصابة في الغضروف المفصلي، حيث سيقوم بإجراء مجموعة فحوصات خلال الفترة المقبلة، ولن يشارك في جولة الفريق المقبلة في دالاس الأمريكية.

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الشهيرة أكدت أن بوجبا سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين، مما سيجعل اليوفي يبحث عن بديل له.

ويريد يوفنتوس بيع 2 من لاعبيه لتمويل صفقة شراء لاعب وسط جديد، حيث يستعد النادي للتخلص من البرازيلي آرثر الذي يرغب أرسنال الإنجليزي في ضمه، والويلزي آرون رامسي، الذي أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي في رينجرز الاسكتلندي معارًا.

ويعتبر الأرجنتيني لياندرو باريديس، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، هو الهدف الأول لماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، في الميركاتو الحالي لحل أزمة الغياب الطويل لبول بوجبا عن الفريق حسب الصحيفة الإيطالية.

وكان بوجبا قد خرج من الملعب وهو يعرج بعد جلسة تدريبية، أقيمت بعد ساعات من مشاركة اللاعب في فوز يوفنتوس الودي على تشيفاس المكسيكي بهدفين دون رد.

يذكر أن مشوار يوفنتوس في الدوري الإيطالي سيبدأ يوم 15 أغسطس/آب المقبل بمواجهة فريق ساسولو.

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي ظهوره في لعبة "FIFA 23" باسمه الطبيعي، ليُنهي 3 سنوات من الظهور في اللعبة باسم مستعار.

ونشر يوفنتوس مقطع فيديو للفريق في النسخة الجديدة من لعبة الفيديو "FIFA 23"، بتعليق صوتي للاعب الإيطالي المخضرم كلاوديو ماركيزيو، نجم اليوفي السابق.



وبموجب الاتفاق الجديد بين النادي الإيطالي وشركة "EA Sports" المطورة للعبة "فيفا"، سيظهر "البيانكونيري" في اللعبة باسمه الطبيعي (يوفنتوس)، مع قمصان النادي وشعاره وملعبه دون أي تعديلات.

وعلى مدار السنوات الـ3 الماضية، كان فريق يوفنتوس يظهر في لعبة فيفا باسم "Piemonte Calcio"، بسبب الشراكة الحصرية للنادي مع شركة "كونامي" المطورة للعبة "eFootball" أو "PES" سابقا.



وبخروج يوفنتوس، تتبقى 3 أندية إيطالية فقط تلتزم بعقد حصري مع "كونامي"، وهي روما ولاتسيو وأتالانتا، ويظهرون في "FIFA 23" باسماء روما إف سي، ولاتيوم، وبرجامو كالتشيو.

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وقال ديفيد جاكسون، نائب رئيس العلامة التجارية "EA SPORTS FIFA"، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "نحن متحمسون لإعادة تأكيد التزامنا العميق تجاه كرة القدم الإيطالية من خلال هذه الشراكة الحصرية مع يوفنتوس".

وأتم: "هذا النادي الاستثنائي يعني الكثير لنا ولجماهيرنا، وسيمكن EA SPORTS من الاستمرار في تقديم تجارب كرة القدم التفاعلية الأكثر واقعية وشمولية الممكنة في FIFA 23 وما بعدها".

ونجحت إدارة يوفنتوس الإيطالي في تحقيق استفادة مالية كبرى من بيع نجمها الهولندي ماتياس دي ليخت إلى بايرن ميونخ الألماني خلال صيف 2022.

وباع يوفنتوس نجمه دي ليخت إلى بايرن ميونخ بعقد قيمته 67 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين إضافية، ليصبح إجمالي الصفقة 77 مليون يورو كثالث أغلى صفقة بيع في تاريخ النادي.



ويتزعم الثنائي الفرنسي بول بوجبا وزين الدين زيدان قائمة أغلى صفقات البيع التي قام بها يوفنتوس على مدار تاريخه.

لا يزال الفرنسي بول بوجبا يتصدر قائمة أغلى صفقات البيع في تاريخ يوفنتوس، عندما انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل 6 سنوات مقابل 105 مليون يورو.



ومثل انتقال بوجبا، الذي عاد للفريق هذا الصيف، أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم آنذاك، قبل أن يتجاوزه البرازيلي نيمار دا سيلفا في صيف 2017 بـ222 مليون يورو بانتقاله من برشلونة الإسباني لباريس سان جيرمان الفرنسي.