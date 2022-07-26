شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبحث عن مواصلة الصحوة اليوم أمام إيسترن كومبانى "المتماسك" بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى المصرى البورسعيدى فى السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فريق إيسترن كومبانى على استاد برج العرب فى الإسكندرية، فى افتتاح منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، حيث حقق المصرى فوزا كبيرا على سيراميكا برباعية مقابل هدف فى الجولة الماضية، بينما خطف إيسترن كومبانى تعادلا صعبا مع الاتحاد السكندرى فى نفس الجولة.

ويبحث الجهاز الفني للمصري بقيادة حسام حسن، عن تحديد نقاط القوة والضعف لدى إيسترن كومباني لمواصلة صحوته منذ قدوم حسام حسن، وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز والثلاث نقاط والحذر من انتفاضة لاعبى ايسترن كومبانى، خاصة أن مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويحتل المصري المركز العاشر برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 7 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفاً آخر.

فى المقابل، حرص علاء عبدالعال المدير الفني لإيسترن كومبانى على الاجتماع بلاعبي الفريق للتأكيد على صعوبة المواجهات الرسمية القادمة وطالبهم بعدم التفريط في النقاط ودخول جميع المباريات المقبلة من أجل الفوز فقط وأن لازال هناك أمل.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 47 هدفاً آخر.