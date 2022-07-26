موعد مباراة الأهلى مصر المقاصة في الدوري والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز الليلة استعداداته لمواجهة مصر المقاصة بالمحطة المقبلة بالدوري بعد الفوز على الجونة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.



موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري ويستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها التاسعة مساء غداً الأربعاء على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



غيابات الأهلى أمام مصر المقاصة غيابات الأهلى أمام مصر المقاصة وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة مصر المقاصة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى وطاهر محمد طاهر إصابة في العضلة الخلفية ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وأحمد نبيل كوكا إصابة في العضلة الخلفية وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر، وعمرو السولية بسبب الإصابة العضلية.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى والمقاصة انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والمقاصة بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف دون رد سجلها لويس ميكيسونى هدفين وكل من حسين الشحات وزياد طارق هدفاً.