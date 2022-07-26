شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستدرج إنبى اليوم تحت شعار "العودة للانتصارات" فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل نادى الاتحاد السكندرى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، فريق إنبى على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ستكون المباراة الفرصة الأخيرة لمدربى الفريقين بعدما تعادل الاتحاد أمام إيسترن كومبانى بهدفين لمثلها فى الجولة الماضية، فيما سقط إنبى أمام فاركو بهدف نظيف فى نفس الجولة.

ويأمل عماد النحاس المدير الفنى لسيد البلد فى تحقيق الفوز وإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات، وطالب اللاعبين بضرورة الإصرار وبذل الجهد من أجل الفوز على سيراميكا، ويفقد عماد النحاس مهاجمه الأنجولى مابولولو بعد إصابته فى المباراة الماضية .

يحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادس عشر برصيد 30 نقطة، بعدما خاص الفريق 26 مباراة نجح خلالها في تحقيق 7 انتصارات مقابل 9 تعادلات و10 هزائم، وسجل لاعبوه 32 هدفا واستقبلت شباكهم 42 هدفا.

فى المقابل، يسعى البرازيلى جورفان فييرا المدير الفنى لإنبى إلى تحقيق الفوز الثانى مع الفريق البترولى من أجل وقف نزيف النقاط، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص والعمل على إنهاء الهجمات بشكل ناجح فى ظل غياب مهاجمه النيجيرى إيبوكا الموقوف بسبب حصوله على الكارت الأحمر.

ويحتل انبي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة جمعها من 25 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 30 هدفا واستقبل 32 هدفا.