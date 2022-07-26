شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب سواريز بإبداء رأيه في الصفقات المرشحة لتدعيم صفوفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو النادي الأهلي البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأحمر، بحسم موقفه من اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي في الموسم المقبل، قبل حسم المفاوضات مع الأندية التي تملك حقوق اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر وسد العجز في المراكز التي تعاني نقصا بالأهلي في الوقت الحالي.

وتهتم إدارة الأهلي بالتعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، سواء كانوا لاعبين محليين أو أجانب، وترغب في استطلاع رأي البرتغالي سواريز من أجل حسم مصير الصفقات التي تنوي الإدارة الحمراء حسمها خلال الفترة القادمة، في إطار سعيها لحل المشاكل الفنية التي تواجه الفريق الأحمر في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن يحدد ريكاردو سواريز احتياجاته من الصفقات الجديدة خلال جلسته مع الإدارة التي سيتم حسم الأسماء التي سيتم التفاوض معها ومع أنديتها خلال الفترة المقبلة، من أجل الانتهاء من تلبية احتياجات الفريق الأحمر قبل نهاية الموسم الحالي كما هو المعتاد من إدارة التعاقدات بالأهلي.