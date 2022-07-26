شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا استعداداته لمواجهة فيوتشر في المحطة المقبلة ببطولة الدوري بعدما حقق الانتصار على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.



موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري يستعد فريق الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك وفيوتشر

انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك وفيوتشر بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلها زيزو هدفين من ركلتى جزاء ومحمد عبد الغنى هدفاً وسجل لفيوتشر أحمد عاطف وأحمد رفعت.





غيابات الزمالك أمام فيوتشر

ويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب استمرار غياب الثلاثي طارق حامد ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفيوتشر الخميس المقبل فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.