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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لا تزال الشكوك تحيط بمستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم مانشستر يونايتد، الساعي للرحيل عن فريقه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت عدة تقارير صحفية مؤخرا أن رونالدو يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لرغبته في اللعب مع أحد الأندية المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.



وفي حالة رحيله عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، ستنتهي سريعا فترة كريستيانو رونالدو الثانية مع "الشياطين الحمر"، التي بدأت الموسم الماضي، وسط توقعات بإكمال النجم البرتغالي نجاحاته في الفترة الأولى مع الفريق (2003-2009).

وفي حالة رحيل رونالدو هذا الصيف دون أن يحقق النجاحات المنتظرة مع "الشياطين الحمر" سيكون النجم صاحب الـ37 عاما أحد ضحايا لعنته الخاصة في مانشستر يونايتد، والتي بدأت بعد انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2009.



رونالدو ارتدى القميص رقم (7) طوال مواسمه الـ6 في فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، وبعد رحيله فشل العديد من النجوم الذين حملوا القميص نفسه مع الفريق، قبل أن يستعيده النجم البرتغالي بعودته في الصيف الماضي.



فبعد رحيل رونالدو وكارلوس تيفيز في صيف 2009، اتجه مانشستر يونايتد لتعزيز الهجوم بضم النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين قادما من نيوكاسل يونايتد في صفقة مجانية.

وعانى أوين من لعنة الإصابات بجانب تقدمه في العمر، ليرحل في 2012 بعد 3 مواسم ارتدى فيها قميص كريستيانو، شارك خلالها في 52 مباراة مع "الشياطين الحمر" بمختلف المسابقات، وسجل 17 هدفا فقط وصنع 3 أهداف.

جدير بالذكر أن أوين قال في مقابلة صحفية إن السير أليكس فيرجسون، مدرب يونايتد التاريخي بين 1986 و2003، منحه القميص رقم 7 لاعتقاده أنه قادر على تحمل الضغط الإعلامي والجماهيري على صاحب هذا القميص بعد رونالدو.

بعد أوين انتقل القميص رقم 7 إلى الظهير الأيسر أنطونيو فالنسيا، الذي انضم إلى النادي في عام 2009، ورحل بعد 10 سنوات إلى كيتو الإكوادوري.

فالنسيا قدم أداء مذهلا في أول 3 مواسم له مع مانشستر يونايتد بالقميص رقم 25، وكان يحظى بتقدير المشجعين واللاعبين في غرفة الملابس، ما أهله للحصول على القميص رقم 7 بعد رحيل أوين.

وبعد حصوله على القميص الملعون في موسم 2012-2013 عانى من الإصابات المتكررة، وسجل هدفا وحيدا وصنع 8 أهداف في 40 مباراة، وفي موسم 2014-2015 عاد لرقمه المفضل (25) الذي وصف اللعب به بأنه "أكثر راحة".

انضم الجناح الأرجنتيني إلى يونايتد في صيف 2014 قادما من ريال مدريد، وبعد بداية رائعة مع الفريق رحل سريعا عن قلعة "أولد ترافورد" في العام التالي متجها إلى باريس سان جيرمان، بعدما انخفض مستواه بشكل غريب.

وفي موسمه الوحيد مع يونايتد، خاض دي ماريا 32 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 12 هدفا.

كان متوقعا أن يحقق مهاجم برشلونة الحالي نجاحا كبيرا مع يونايتد بعدما انضم إلى قلعة "أولد ترافورد" في صيف 2015 قادما من آيندهوفن الهولندي وهو في عمر 21 عاما

لم يتمكن ديباي من تقديم أداء ثابت مع يونايتد، ورحل في يناير/كانون الثاني 2017 إلى أولمبيك ليون، بعدما شارك في 53 مباراة مع "الشياطين الحمر" في 3 مواسم سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6 فقط.

يعد المهاجم التشيلي بين أسوأ صفقات يونايتد في الألفية الحالية، حيث انضم إلى النادي في شتاء 2018 قادما من أرسنال مقابل 34 مليون يورو، ورحل بعد موسم ونصف إلى إنتر ميلان، ناديه الحالي، على سبيل الإعارة، قبل أن يتخلى عنه يونايتد مجانا.

سانشيز، الذي كان يتقاضى راتبا سنويا مرتفعا مع يونايتد (18 مليون جنيه إسترليني)، شارك في 45 مباراة مع الفريق في مختلف البطولات، أحرز خلالها 5 أهداف فقط وصنع 9.



يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مدينة مانشستر الإنجليزية، الإثنين، من أجل حسم موقفه مع فريقه مانشستر يونايتد.

وغاب رونالدو عن المعسكر التحضيري لمانشستر يونايتد استعدادا للموسم الجديد، والذي بدأ قبل نحو 3 أسابيع، وذلك بسبب ظروف أسرية وفقا لما أعلنه النادي بشكل رسمي.



وتسبب هذا الغياب في عدم ظهور رونالدو مع مانشستر يونايتد خلال المباريات الودية التي خاضها الفريق في تايلاند وأستراليا.

غير أن موقع "ذا أتلتيك" البريطاني سيعود إلى مدينة مانشستر، الإثنين، من أجل مناقشة مستقبله مع الفريق في الموسم المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أنه لا تزال تسيطر حالة من الغموض على موقف رونالدو من العودة إلى تدريبات مانشستر يونايتد التي تُقام يوم الثلاثاء.

وكان لاعبو الفريق الأحمر قد حصلوا على إجازة من التدريبات يوم الإثنين، بعد العودة من المعسكر الخارجي في أستراليا، على أن يعودوا للتدريبات يوم الثلاثاء.

ويبقى الأمر الوحيد المؤكد وفقا للصحيفة هو أن النجم البرتغالي سيعقد اجتماعا مع الهولندي إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، لحسم موقفه من البقاء أو الرحيل.

وكانت الصحيفة ذاتها قد كشفت عن رغبة صاحب الـ37 عاما في الرحيل عن مانشستر يونايتد، لخوض غمار الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا، وهو ما رفضه النادي.

وكشفت "ذا أتلتيك" عن وجود حالة من التفاؤل في مانشستر يونايتد بعد عودة رونالدو إلى المدينة، حيث اعتبر المسؤولون أنها علامة على إمكانية بقائه.

يُذكر أن العديد من التقارير أكدت أن عدة أندية رفضت التعاقد مع النجم البرتغالي في الموسم المقبل، من بينها تشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد.