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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت تقارير صحفية فرنسية، االإثنين، عن استعداد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للجوء إلى سياسة مختلفة مع المدير الفني الجديد كريستوف جالتييه، قبل بداية الموسم الجديد في بطولة الدوري الفرنسي.

قررت إدارة نادي باريس سان جيرمان الاستعانة بطبيب نفسي حتى يستطيع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم التغلب على فتراتهم الصعبة.

لماذا استعان نادي “باريس سان جيرمان” بطبيب نفسي؟

وذكرت صحيفة " ليكيب " الفرنسية أن الأمر جاء بسبب ما عاشه لاعبو باريس سان جيرمان من فترات صعبة بعد الهزيمة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والخروج من البطولة التي كانوا يحلمون وما زالوا بالفوز بها.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن إدارة باريس سان جيرمان ترى أن اللاعبين افتقدوا لبعض الخبرات خاصة القوة العقلية القادرة على التعامل مع المواقف الصعبة التي يتعرضون لها خاصة في دوري أبطال أوروبا.

واستطرد التقرير حول بداية الأزمة والتي جاءت في عام 2019 عندما تم إقصاء الفريق على يد مانشستر يونايتد في مفاجأة كانت مدوية كذلك في العام الحالي أمام ريال مدريد، حينها حاولت الإدارة استقدام طبيب نفسي للاعبين لتجنب مثل هذه المواقف على أن يكون مرافقًا للفريق في أي مكان لتعزيز الروح الجماعية بين اللاعبين.

يذكر أنه اكتسح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مضيفه فريق جامبا أوساكا الياباني بنتيجة 6-2 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في اللقاء الودي الأخير للفريق الباريسي استعدادًا للموسم الجديد.

وسجل لباريس سان جيرمان اللاعبون: بابلو سارابيا جارسيا، البرازيلي نيمار دا سيلفا هدفين، نونو مينديز، ليونيل ميسي، وكيليان مبابي

فيما سجل للفريق الياباني كيسوكي كوروكاوا الهدف الأول، وأضاف اللاعب هيروتو ياماماي الهدف الثاني للفريق الياباني.

وتأتي المباراة بعدما حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا على منافسه أوراوا الياباني بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي جمعتهما أيضا ضمن استعدادات الموسم الجديد.

اكتسح باريس سان جيرمان نظيره جامبا أوساكا بستة أهداف مقابل هدفين في آخر مبارياته الودية خلال فترة الإعداد



وأقيمت المباراة في ملعب سويتا بمدينة أوساكا، وهي الأخيرة لـ سان جيرمان قبل بداية مبارياته الرسمية.

وعرفت الدقائق من 28 حتى 39 تسجيل 5 أهداف بين الفريقين في مهرجان تهديفي بنهاية الشوط الأول.

الإسباني بابلو سارابيا افتتح التسجيل لـ سان جيرمان في الدقيقة 28 بعد تسديدة ليونيل ميسي التي تصدى لها الحارس.

وأضاف نيمار الهدف الثاني من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه في الدقيقة 32، لكن كيسوكي كوروكوا قلّص الفارق سريعًا للفريق الياباني بعد دقيقتين.

وأعاد البرتغالي نونو مينديش الفارق إلى هدفين في الدقيقة 37، قبل أن يدخل ميسي قائمة المسجلين في الدقيقة 39 بعد تمريرة نيمار.

وفي الشوط الثاني أضاف نيمار هدفا خامسا بالدقيقة 60، رد عليه هيروتو يامامي بهدف ثانٍ لـ جامبا أوساكا في الدقيقة 70.

واختتم الأهداف البديل كيليان مبابي من ركلة جزاء بعد دخوله في الدقيقة 86.

وشهدت جولة باريس سان جيرمان الآسيوية الفوز على كوفيلي روين الصيني بهدفين دون رد، والتغلب على كاوازكي فرونتال بهدفين مقابل هدف واحد، وتجاوز أوراوا ريدز بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق فوزه الأكبر على حساب جامبا أوساكا.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره نانت -فريق مصطفى محمد- في كأس السوبر الفرنسي يوم الأحد المقبل.

ويفتتح باريس سان جيرمان مبارياته في الدوري الفرنسي يوم 6 أغسطس المقبل بمواجهة كليرمونت فوت.