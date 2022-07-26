شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواجه اليوم سيراميكا فى لقاء الجريحين بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى غزل المحلة فى السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، مع سيراميكا على استاد غزل المحلة، فى افتتاح منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث سقط غزل المحلة أمام المقاولون العرب بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فى حين سقط سيراميكا أمام المصرى بأربعة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

وطالب مصطفى عبده المدير الفنى لغزل المحلة، اللاعبين بغلق صفحة المقاولون وبذل الجهد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، لإسعاد جماهير المحلة خاصة أن المباراة على ملعب المحلة وإبعاد الفريق عن مناطق الخطر فى جدول الدورى.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر على جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم 5 انتصارات فقط مقابل 10 هزائم و11 تعادل وسجل لاعبوه 21 هدفا وسكن مرماهم 31 هدفا.

فى المقابل، يسعى أحمد سامى المدير الفنى لنادى سيراميكا، للعوة لسكة الانتصارات مرة أخرى من أجل تحسين وضع الفريق فى الجدول، وحذر اللاعبين من إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المحلة، وضرورة إنهاء الهجمات بشكل صحيح، كما حذر من خطورة عبده يحيى مهاجم المحلة.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق 7 انتصارات وخسر 8 لقاءات مقابل 11 تعادل، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا.