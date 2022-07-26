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77% من القراء يتوقعون حصد الزمالك لدرع الدورى للموسم الحالي

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان من الأقرب لحصد لقب الدورى العام للموسم الحالي حسب ترتيب جدول المسابقة، توقع غالبية القراء حصد الزمالك لقب الدورى العام الموسم الحالي حسب جدول ترتيب المسابقة.

وتوقع 77% من القراء حصد الزمالك لقب الدورى العام الموسم الحالي حسب جدول ترتيب المسابقة، بينما توقع 19% من القراء حصد الأهلى لقب الدورى العام الموسم الحالي حسب جدول ترتيب المسابقة، في الوقت الذى توقع فيه 4% من القراء حصد بيراميدز لقب الدورى العام الموسم الحالي حسب جدول ترتيب المسابقة.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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