شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة 27 للمسابقة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي تقام مبارياتها على مدار ثلاثة أيام، وبدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج.

واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 8 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

تقام اليوم الثلاثاء 26/ 7/ 2022، 3 مباريات قوية فى افتتاح منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بين المصرى البورسعيدى مع إيسترن كومبانى، غزل المحلة مع سيراميكا فى السادسة والنصف مساء، والاتحاد السكندرى مع إنبى فى التاسعة مساء.

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022

الزمالك - 60 نقطة

بيراميدز - 56 نقطة

الأهلي - 51 نقطة

فيوتشر - 42 نقطة

سموحة - 39 نقطة

مواعيد مباريات الأهلي

مصر المقاصة – الأهلي الاربعاء 27 يوليو

الأهلي – فاركو الثلاثاء 2 أغسطس

السبت 6 أغسطس الاتحاد – الأهلي

الأربعاء 10 أغسطس الأهلي - المصري

السبت 20 أغسطس إيسترن كومباني - الأهلي

الثلاثاء 23 -24 أغسطس الأهلي - إنبي

الجمعة 26 -27 أغسطس طلائع الجيش – الأهلي

الاثنين 29-30 أغسطس الأهلي - سيراميكا

مباريات الزمالك المتبقية فى الدوري

فيوتشر - الزمالك الخميس 28 يوليو

الزمالك - بيراميدز الإثنين 1 أغسطس

الجونة - الزمالك الجمعة 5 أغسطس

الزمالك - مصر المقاصة الإثنين 8 أغسطس

فاركو - الزمالك الجمعة 19 أغسطس

الزمالك – الاتحاد 24-23 أغسطس

المصري - الزمالك 27-26 أغسطس

الزمالك - إيسترن كومباني 30-29 أغسطس

المباريات المتبقية لبيراميدز في الدوري

البنك الأهلي - 27 يوليو

الزمالك - 1 أغسطس

المقاولون العرب - 6 أغسطس

غزل المحلة - 9 أغسطس

سموحة - 19 أغسطس

فيوتشر - 23 أغسطس

سيراميكا - 26 أغسطس

الجونة - 29 أغسطس.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.