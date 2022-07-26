شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يدعم قائمة الأهلي في مباراة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح الأهلي، إلى قائمة فريقه في مباراته غدا الأربعاء ضد المقاصة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، ليدعم صفوف الفريق الأحمر بعد غياب طويل؛ بسبب الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

ورفض الجهاز الفني للأهلي المجازفة باللاعب الجنوب إفريقي في مباراته الماضية ضد الجونة، بعدما انتظم اللاعب في التدريبات الجماعية التي سبقت المباراة، ولكن فضل الجهاز الفني استبعاده للحفاظ عليه خشية من تعرضه لإصابة جديدة قد تزيد من فترة غيابه عن فريقه، على أن يكون على أتم استعدادا لمباراة الغد.

يتجه البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي لاستمرار اللعب بخطة 3\4\3 الفترة المقبلة، من أجل مواجهة النقص الحاد في صفوف الفريق للأصابات المُتتالية.

ويرغب المدرب البرتغالي في تأمين الشق الدفاعي للفريق من خلال اللعب بطريقة 3 \ 4\ 3 بعدما كشفت هذه الطريقة عن تأمين الدفاع بشكل جيد والحد من خطورة هجمات المنافسين.

ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة تجعل من الصعب بالنسبة للمدرب البرتغالي تنفيذ خططه الهجومية بشكل جيد لذا سيكون من الأفضل الأعتماد على خطة 3-4-3 من أجل تنفيذ المهام الدفاعية بشكل جيد.

وفاز الأهلي على الجونة بثنائية نظيفة في اللقاء الذي أقيم الأحد، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة 26 لبطولة الدوري الممتاز، وحملت ثنائية الأهلي بثنائية توقيع رامي ربيعة وعلي معلول.