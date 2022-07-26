شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد رحلة "الفشل".. رونالدو يعود إلى ناديه من جديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد قضاء شهرًا كاملا من الانقطاع الغامض.

ومن المقرر أن يجلس رونالدو على طاولة الحوار مع مدرب الفريق وإدارة النادي، في وقت لاحق لتحديد موقفه.

ووصل رونالدو إلى مدينة مانشستر الإنجليزية في وقت متأخر من مساء الإثنين، وقد يلتقي مع المدرب الهولندي تين هاج في وقت مبكر الثلاثاء، فور عودة بعثة الفريق إلى التدريبات بعد جولة النادي في تايلاند وأستراليا.

وغاب النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما عن الأسابيع الثلاثة الأولى من فترة التحضير، بعد أن حصل على إجازة بسبب "مشكلة عائلية"، بعد أن أخبر إدارة يونايتد بأنه يريد مغادرة أولد ترافورد هذا الصيف.

كريستيانو رونالدو

وسيكون اللقاء الأول بين رونالدو وتين هاج، منذ طلب النجم البرتغالي الرحيل عن الفريق، وقد يكون إشارة لتقبل رونالدو للوضع الحالي، والخضوع أمام واقع البقاء موسم إضافي في مانشستر.

وحاول رونالدو، عن طريق وكيل أعماله، الانتقال لأحد الأندية الأوروبية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، مثل بايرن ميونيخ أو تشيلسي أو أتليتكو مدريد، لكن محاولاته باءت بالفشل، وتم رفض الانتقال من الأندية الأوروبية، بسبب المبالغ المرتفعة التي يتحتم على الأندية إنفاقها للتوقيع مع اللاعب.

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره أستون فيلا، في آخر مبارياته الودية قبل يومين، بهدفين لكلا منهما، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

أحرز هدفي المان يونايتد جيدون سانشو في الدقيقة 25، وماتي كاش لاعب أستون فيلا في مرماه مع الدقيقة 42.

فيما سجل ليون بايلي هدف أستون فيلا الأول في الدقيقة 49، قبل أن يتعادل كالوم تشامبرز لفريقه في الدقيقة 93.

واكتسح مانشستر يونايتد غريمه ليفربول برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما قبل أسبوعين بـ "كأس بانكوك" الودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد (2022-2023).

افتتح جادون سانشو أهداف مانشستر يونايتد في الدقيقة 12، فيما أضاف فريد الهدف الثاني في الدقيقة 30، ثم أنتوني مارسيال الهدف الثالث بعد 3 دقائق فقط، واختتم الأهداف اللاعب الواعد فاكوندو بيليستري في الدقيقة 76.