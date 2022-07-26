اليوم.. انطلاق منافسات بطولة العالم للتايكوندو ببلغاريا

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من سليم أحمد، علي أمير، محمد وسام، ماجد سامر، بلال أحمد، عمر الجوهري، معاذ رشدي، مصطفي حسام الدين، عبد الرحمن حسين، محمد فوزي، وعلى مستوى البنات رقية مصطفى، فريدة المهدي، حنين علي، نادين مصطفي، مريم سعيد، حبيبة عميرة، مريم محمود، آمنه أحمد، هنا أحمد، هبه الله أيمن .