شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات بطولة العالم للتايكوندو ببلغاريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات بطولة العالم لناشئين التايكوندو، والتى تستمر حتى 1 أغسطس المقبل، بالعاصمة البلغارية صوفيا.
وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من سليم أحمد، علي أمير، محمد وسام، ماجد سامر، بلال أحمد، عمر الجوهري، معاذ رشدي، مصطفي حسام الدين، عبد الرحمن حسين، محمد فوزي، وعلى مستوى البنات رقية مصطفى، فريدة المهدي، حنين علي، نادين مصطفي، مريم سعيد، حبيبة عميرة، مريم محمود، آمنه أحمد، هنا أحمد، هبه الله أيمن .
ويرافق البعثة الجهاز الفني بقيادة محمود خليل المدير الفني و مصطفي عبد العظيم مدرب عام وعلاء إسماعيل مدرب عام و محمود هارون مدرب فيما يرأس البعثة المهندس مصطفي تغلب عضو مجلس ادارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخبات الوطنية للشباب والناشئين.