شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو ينفرد بصدارة هدافى الدوري المصري قبل انطلاق الجولة 27 للمسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد أحمد السيد زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر بصدارة هدافى الدوري المصرى برصيد 13 هدفاً قبل إنطلاق منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي تقام مبارياتها على مدار ثلاثة أيام، وبدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج.

واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 8 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

تقام اليوم الثلاثاء 26/ 7/ 2022، 3 مباريات قوية فى افتتاح منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بين المصرى البورسعيدى مع إيسترن كومبانى، غزل المحلة مع سيراميكا فى السادسة والنصف مساء، والاتحاد السكندرى مع إنبى فى التاسعة مساء.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 13 هدفا

مروان حمدي (سموحة) - 12 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) - 12 هدفا

جون إيبوكا (إنبي) - 10 أهداف

مصطفى شلبي (إنبي) - 9 أهداف

أحمد رفعت (فيوتشر) - 9 أهداف

شادي حسين (سيراميكا) - 9 أهداف

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022 الزمالك - 60 نقطة

بيراميدز - 56 نقطة

الأهلي - 51 نقطة

فيوتشر - 42 نقطة

سموحة - 39 نقطة





القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرىوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.