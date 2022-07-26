شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه ينظم دورة تدريبية بالمركز الأولمبى بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم اتحاد الكاراتيه اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية لصقل المدربين، على أن تقام في الفترة من 26 حتى 28 يوليو الجارى بإستاد القاهرة الدولى.

ومن المقرر أن تقام الدورة على هامش البطولة العربية للمنتخبات والتي تقام يومى 29 و 30 يوليو الجارى، ويقوم بالمحاضرة في الدورة محمد إبراهيم مدرب المنتخب الأردنى ، ومدرب المنتخب المصرى السابق.

الدول التي أكدت مشاركتها هي تونس، الأردن، فلسطين، الكويت، الإمارات، ليبيا، السعودية، بالإضافة إلى مصر المستضيفة، ومن المنتظر وصول موافقات من جدول أخرى خلال الساعات المقبلة.

ويشارك فى البطولة منتخبى الرجال والسيدات، لإكمال الإنجازات التى حققتها منتخبات الكاراتيه فى مختلف البطولات خلال الفترة الأخيرة.