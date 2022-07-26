شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يحذر لاعبي المقاولون من صحوة سموحة بعد الهزيمة من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب، لاعبي الفريق، من التراخي أمام سموحة، بعد الأداء الذي ظهر عليه الفريق السكندري أمام الزمالك في الجولة 26 بالدوري العام، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.

وشدد عودة على أن هزيمة سموحة للمباراة الثالثة على التوالي، ستكون حافزاً أكبر للاعبي الفريق السكندري من أجل القتال على نقاط مباراة المقاولون العرب.

ويستعد المقاولون لمواجهة سموحة، في المباراة المقرر إقامتها غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام على استاد الاسكندرية.

وعادت الاثارة والغموض إلى صراع قاع الجدول من جديد، ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 برصيد 23 نقطة، بينما يحتل الاسماعيلي المركز الـ 15 برصيد 26 نقطة، ثم يأتي غزل المحلة والجونة في المركزين الـ 14 والـ 13 بنفس الرصيد 26 نقطة.

وكان المقاولون العرب قد انتزع فوزاً مثيراً على غزل المحلة بهدف نظيف سجله فاروق نور الدين برأسية مميزة بعد استغلاله لكرة عرضية من ركلة ركنية، ليضمن 3 نقاط ثمينة لفريقه على حساب المحلة في الوقت القاتل والأخير من عمر اللقاء.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 23 ليحتل المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام، بعدما خاض ذئاب الجبل 25 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر.