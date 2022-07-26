بعد أن بلع لسانه.. لاعب يُنقذ زميله من الموت خلال مباراة (فيديو) 

المنامة - ياسر ابراهيم - أنقذ عاصف محمدوف، قائد فريق غابالا من أذربيجان، أحد زملائه من موت محقق، على طريقة سيمون كيير، قائد المنتخب الدنماركي.

وتعرض فريق غابالا لخسارة قاسية أمام نظيره مول فيهيرفار المجري بهدف مقابل أربعة، في ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة للنسخة الثانية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وارتقى إلكين كيرتيموف، مدافع غابالا، لكرة عالية في محاولة منه لقطعها قبل وصولها لأحد اللاعبين المنافسين، وبالفعل نجح في ذلك، لكن رأسه اصطدم بكتف لاعب الخصم.

وعلى أثر هذا الاشتراك، سقط كيرتيموف (31 عاماً) على الأرض متألماً، قبل أن تتفاقم حالته على نحو سريع ومفاجئ، ويفقد وعيه.

ومن حسن حظ كيرتيموف، أن زميله وقائد الفريق محمدوف كان قريباً منه، حيث تدخل على وجه السرعة وعمل على إعادة لسانه إلى وضعه الطبيعي، قبل أن يطلب تدخل الطاقم الطبي على وجه السرعة.

ونجحت مساعي عاصف محمدوف (35 عاماً)، في الحفاظ على حياة زميله كيرتيموف، الذي تم نقله إلى المستشفى، حيث خضع لفحوصات طبية مختلفة.

وأكد الحساب الرسمي لنادي غابالا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن كيرتيموف في حالة صحية جيدة، وقد عاد إلى أذربيجان والتحق بزملائه في الفريق.

وأعادت هذه اللقطة إلى الأذهان التدخل السريع للدنماركي سيمون كيير، حين ساهم في إنقاذ حياة مواطنه وزميله في المنتخب كريستيان إريكسين.

وسقط إريكسين على أرض الملعب دون تدخُّل من أي لاعب، وذلك يوم 12 يونيو/حزيران 2021، خلال مباراة الدنمارك وفنلندا في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ولعب كيير دوراً محورياً في نجاة إريكسين، الذي تعرض لنوبة قلبية، بعدما سارع إلى منعه من بلع لسانه، قبل أن يتم إنعاش قلبه بواسطة الطاقم الطبي لمنتخب الدنمارك.

وبعدها خرج إريكسين محمولاً على نقالة بعد أن تمت تغطيته؛ لمنع الجماهير والمتابعين خلف شاشات التلفزيون من مشاهدته، ليتم نقله إلى المستشفى لمتابعة العلاج.

وابتعد الدولي الدنماركي، المرتبط حينها بعقد مع إنتر ميلان تم فسخه لاحقاً بالتراضي، عن الملاعب لأشهر عديدة، قبل أن يعود تدريجياً لممارسة كرة القدم.

وارتدي إريسكين قميص برينتفورد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 31 يناير/كانون الأول 2022، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد يوم 15 يوليو/تموز 2022 لمدة موسمين.

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة، كان غابالا هو المبادر لافتتاح التسجيل عن طريق لاعبه رافائيل أليماو في الدقيقة الـ16، لكن كينان كودرو عدّل النتيجة لفريق مول فيهيرفار في الدقيقة الـ30.

وانتفض أصحاب الأرض في الشوط الثاني، ونجحوا في تسجيل ثلاثة أهداف أخرى، بواسطة أدريان روس وكودور وبودو زفيزيفادزي في الدقائق الـ67 والـ74 والـ90 على التوالي.

هذا ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجدداً في مباراة الإياب على استاد غابالا سيتي، وذلك يوم الخميس 28 يوليو/تموز 2022؛ من أجل التأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات.

(عربي بوست)



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