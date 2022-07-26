شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلي يختتم تحضيراته استعدادًا لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء استعدادًا لمباراته ضد المقاصة غدًا الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، قبل دخول معسكر مغلق بعد نهاية المران والمبيت بأحد الفنادق استعدادًا لموقعة الغد.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في مباراة المقاصة غدًا، بعدما حرص على مشاهدة عددا من الفيديوهات للفريق الفيومي لمعرفة أسلوب لعبه وطريقته في التحضير والاستحواذ على اللعب وأسلوبه في اختراق دفاع المنافسين، وكذلك نقاط الضعف في صفوفه، وأبرز الثغرات التي سيعتمد عليها في اختراق دفاعات فريق المقاصة.

ويتجه البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي لإستمرار اللعب بخطة 3\4\3 الفترة المقبلة من أجل مواجهة النقص الحاد في صفوف الفريق للأصابات المُتتالية.

ويرغب المدرب البرتغالي في تأمين الشق الدفاعي للفريق من خلال اللعب بطريقة 3 \ 4\ 3 بعدما كشفت هذه الطريقة عن تأمين الدفاع بشكل جيد والحد من خطورة هجمات المنافسين.

ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة تجعل من الصعب بالنسبة للمدرب البرتغالي تنفيذ خططه الهجومية بشكل جيد لذا سيكون من الأفضل الأعتماد على خطة 3-4-3 من أجل تنفيذ المهام الدفاعية بشكل جيد.

وفاز الأهلي على الجونة بثنائية نظيفة في اللقاء الذي أقيم الأحد، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة 26 لبطولة الدوري الممتاز ، وحملت ثنائية الأهلي بثنائية توقيع رامي ربيعة وعلي معلول.