شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26/ 7/ 2022 فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الثلاثاء 26/ 7/ 2022، 3 مباريات قوية فى افتتاح منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بين المصرى البورسعيدى مع إيسترن كومبانى، غزل المحلة مع سيراميكا فى السادسة والنصف مساء، والاتحاد السكندرى مع إنبى فى التاسعة مساء.



موعد مباراة المصرى وإيسترن كومبانى موعد مباراة المصرى وإيسترن كومبانى يستضيف نادى المصرى البورسعيدى فى السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فريق إيسترن كومبانى على استاد برج العرب فى الإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية، حيث حقق المصرى فوزا كبيرا على سيراميكا برباعية مقابل هدف فى الجولة الماضية، بينما خطف إيسترن كومبانى تعادلا صعبا مع الاتحاد السكندرى فى نفس الجولة.

ويحتل المصري المركز العاشر برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 7 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفاً آخر.

فى المقابل، يحتل إيسترن كومباني المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 47 هدفاً آخر.



موعد مباراة غزل المحلة وسيراميكا موعد مباراة غزل المحلة وسيراميكا ويلتقى غزل المحلة فى السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، مع سيراميكا على استاد غزل المحلة، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث سقط غزل المحلة أمام المقاولون العرب بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فى حين سقط سيراميكا أمام المصرى بأربعة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر على جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم 5 انتصارات فقط مقابل 10 هزائم و11 تعادل وسجل لاعبوه 21 هدفا وسكن مرماهم 31 هدفا.

فى المقابل، يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق 7 انتصارات وخسر 8 لقاءات مقابل 11 تعادل، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا.



موعد مباراة الاتحاد وإنبى موعد مباراة الاتحاد وإنبى وفى التاسعة مساء، يستقبل نادى الاتحاد السكندرى فريق إنبى على استاد الإسكندرية، فى مباراة الفرصة الأخيرة لمدربى الفريقين بعدما تعادل الاتحاد أمام إيسترن كومبانى بهدفين لمثلها فى الجولة الماضية، فيما سقط إنبى أمام فاركو بهدف نظيف فى نفس الجولة.

يحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادس عشر برصيد 30 نقطة، بعدما خاص الفريق 26 مباراة نجح خلالها في تحقيق 7 انتصارات مقابل 9 تعادلات و10 هزائم، وسجل لاعبوه 32 هدفا واستقبلت شباكهم 42 هدفا.

فى المقابل، يحتل انبي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة جمعها من 25 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 30 هدفا واستقبل 32 هدفا.