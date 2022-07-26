شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: أتمنى إقامة الدورى الجديد بشكل استثنائى من دور واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2: "أتمنى أن يقام الدوري الموسم المقبل بشكل استثنائي من دور واحد، وأن توافق الأندية على ذلك من أجل المصلحة العامة وسأطلب ذلك من رابطة الأندية لأن الأندية في النهاية لا توافق على ذلك".

وكشف حازم إمام، أن التعاقد مع البرتغالى فيتوريا لمدة 4 سنوات لرفض مبدأ التعامل بالقطعة، وقال إمام، فى تصريح لبرنامج جمهور التالتة الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق، إن فيتوريا تنازل عن 50% من راتبه الأساسى من أجل تدريب منتخب مصر، مشيرا إلى أن الشرط الوحيد فى عقده هو التأهل إلى كأس العالم 2026.

طلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول، من معاونيه تسجيلا لجميع مباريات الدوري لمتابعة ومشاهدة جميع المباريات وتقييم مستوى اللاعبين استعدادا لمعسكر شهر سبتمبر، والذي تتخلله مباراتا مالاوي في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار في 2024.

وقام البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بتقسيم مباريات الدوري على معاونيه الأجانب لكتابة تقرير عن المباريات واللاعبين أولًا بأول لحين العودة للقاهرة أول أغسطس وحضور المباريات.