شكرا لقرائتكم خبر عن كلاوديو رانييرى: محمد صلاح لاعب خارق.. ويلعب مع ليفربول كأنه فى بيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد كلاوديو رانييري، المدير الفني السابق لفريق ليستر سيتي الإنجليزي، أن الجناح المصري محمد صلاح لاعب رائع وخارق.

وقال رانييري، في تصريحات خاصة لبرنامج السادسة المذاع على شاشة قناة النادي الأهلي: "شاهدته فى روما وفيورنتينا وتشيلسى لكن فى ليفربول يلعب وكأنه فى بيته و هو لاعب سريع جدا عندما يستلم الكرة تدرك أن هناك شيئا ما سيحدث، إما أن يحرز هدفا أو ستكون هجمة أو موقفا خطيرا".

وأضاف رانييري: "ليفربول الذى خسر لقب الدوري الانجليزي بفارق نقطة واحده وهذا سيجعله يقاتل بقوه على البطوله وقد تعاقده مع المهاجم نونيز الذى سنرى إذا ما كان سيتأقلم على الأجواء فى إنجلترا".

وتابع: "السيتى مرشح كبير وتعاقدهم مع المهاجم المميز هالاند بعد خروج أجويرو، أعتقد أن هالاند إن سار على الطريق الصحيح سيفوز بالكرة الذهبية لسنوات عديدة قادمة، لا نستطيع أيضا أن ننسى الأرسنال ومانشستر يونايتد فهم لا يريدون أن يبعدون أكثر من ذلك على المنافسة على اللقب".

كما ألمح مدرب إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس السابق: "هناك أيضا توتنهام فريق صديقى أنطونيو كونتى الذى أنهى الموسم الماضى كرابع فى الترتيب قد ينافس بقوة مرشح هو الأخير، أما ليستر سيتى قمنا بعمل موسم رائع معا ولا أحد يستطيع أن ينسى حصولنا على اللقب؛ لأن هذا اللقب منح كل الفرق التى لا تؤمن بنفسها من أجل الفوز باللقب قد عاد الأمل لهم، قاموا بتدعيمات قوية لكن لا يستطيعون الفوز باللقب لأن النجاح الذى قدمته معهم لا يستطيع أحد أن يقدمه غيرى".

وتحدث كلاوديو رانييري أيضا عن الدوري الإيطالي، بقوله: "الإنتر هو أقوى المرشحين للفوز باللقب خاصة بعد عودة لوكاكو الذى سوف يضيف للإنتر قوة هجومية كثيرة، بالإضافة أن الإنتر فريق قوى من الأساس، ثم لا يجب أن ننسى أن اليوفى فريق لا يستطيع أن يبتعد كثيرا عن الفوز باللقب، خاصة بعد التعاقد مع دى ماريا وعودة بوجبا سينافس بقوة على الدوري".

وأضاف نجم روما السابق: "أيضا روما وبعد تعاقدهم مع ديبالا الذى أعطى حماسا كبيرا لجماهيرهم سيكون هو أيضا مرشح تحت قيادة مورينهو الرجل الذى لديه روح واعتاد على الفوز".

وتابع: "لا يجب أن نستبعد نابولى وأتلانتا، فهم يستطيعون أن يكونوا داخل دائره المنافسين الكبار الأربعة".

وعن انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة: "أعتقد أن البرسا يريد أن يعود للمشهد بضمه مهاجم رائع مع ريال مدريد الذى قام بعمل موسم رائع وفاز بأشياء كثيرة عظيمة مع أنشيلوتي".

وبالنسبة لمونديال قطر، قال مدرب تشيلسي وفالنسيا وروما وموناكو السابق: "ستكون نسخه غريبة بعض الشىء، حيث سوف تلعب فى أواخر نوفمبر إلى ديسمبر لكن ستكون تجربه جديده خاصه بوجود بعض الاستادات المكيفة، وسوف يكون اللاعبون في قمة أدائهم؛ بسبب جاهزيتهم بعض لعب الدوريات مع فرقهم".

وأضاف رانييري: "في مونديال قطر، اللاعبون لن يكونوا في حاجة لتجهيزات بدنيه ونفسية وذهنية كثيرا".

واختتم حديثه بالقول: "منتخبات إسبانيا وفرنسا وألمانيا أكثر المرشحين للفوز بكأس العالم المقبلة، كمان هناك منتخبات أمريكا الجنوبية، ولا يجب أن ننسى المنتخبات الأفريقية قد يقومون بعمل بطولة كبيرة وأنا أعشق المنتخبات التى تقوم بعمل مفاجآت".