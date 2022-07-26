شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تونس السابق: فرجانى ساسى لاعب يتمناه أى مدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد منذر الكبير، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، أن فرجاني ساسي لاعب يتمناه أي مدرب لما يمتلكه من إمكانيات عالية.

وقال الكبير في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": أنه راهن على فرجاني ساسي في مشواره التدريبي مع منتخب تونس.

وأضاف: "فرجاني لاعب يمتلك شخصية كبيرة وقيادية داخل الملعب".

وتابع: "فرجاني قدم مستويات رائعة مع الزمالك".

وأكد منذر الكبير، أنهم لعبوا كأس الأمم الأفريقية الأخيرة ضد عوامل كثيرة منها التحكيم وفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الكثير من العوامل تسببت في خروج الفريق من البطولة.

واختتم: "لا أعرف سبب رحيلي عن تدريب منتخب تونس قبل تصفيات كأس العالم النهائية".