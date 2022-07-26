شكرا لقرائتكم خبر عن زاكيرونى: محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم حاليا.. والزمالك لم يفاوضنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدح ألبرتو زاكيروني، أسطورة التدريب في إيطاليا، المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وقال: "محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي".

وأضاف زاكيروني، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "صلاح يجيد اللعب في المساحات بجانب قدرته الكبيرة على تسجيل وصناعة الأهداف".

وتابع زاكيروني أنه تابع مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية: "تابعت مباراتين للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بحكم تحليلي للبطولة مع الفيفا، الأهلي ظهر بشكل منظم للغاية، وكان لديه مدرب رائع". وعن مفاوضات الزمالك معه قبل سنوات، أوضح أنه لم يتلق أي مفاوضات رسمية من الأبيض، رغم بعض الاتصالات التي تلقاها من أشخاص مقربين من النادي.

وأوضح أنه لم يتابع الفوز التاريخي لمنتخب مصر على الأتزوري في بطولة كأس العالم للقارات، وقال: "لم أشاهد فوز مصر بهدف نظيف على إيطاليا في بطولة كأس العالم للقارات".

كما مدح ألبرتو زاكيروني النجم المصري السابق حازم إمام الذي دربه في صفوف أودينيزي الإيطالي، قائلا: "حازم إمام هو اللاعب المصري الذي أعرفه جيدا لأنني دربته في أودينيزي، لكنه قضى فترة قصيرة معنا".

وأضاف: "بالنسبة لي الكرة المصرية هي حازم إمام، فهو كان لاعبا ذا مستوى عال، ويوجد القليل من اللاعبين في العالم بإمكانياته".