شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفقد جهود 4 لاعبين لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأكد غياب 4 لاعبين عن الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي، وعدم الاستفادة من جهودهم، في ظل تعرضهم للإصابة وحاجتهم لوقت طويل قبل التعافي من الإصابات والعودة للمشاركة في المباريات مع فريقهم.

وتأكد غياب كل من حسين الشحات الذي سيخضع لجراحة في الركبة بمركز اسباير في قطر في نهاية الأسبوع الحالي، ويغيب عن الملاعب مدة ثلاثة شهور، فيما يغيب محمد شريف بعد الإصابة بشد في العضلة الضامة، ويحتاج إلى شهرين قبل التعافي من الإصابة.

ويغيب عمرو السولية الذي تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج لفترة علاج من 6 إلى 8 أسابيع، كما يستمر غياب عمار حمدي بعد عدم انتهاء برنامجه التأهيلي عقب التعافي من جراحة الرباط الصليبي.

بينما لم يتحدد موقف الثنائي طاهر محمد طاهر الذي يغيب لمدة شهر بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية، وكذلك أكرم توفيق الذي لم يتحدد موعد مشاركته في المباريات عقب التعافي من جراحة الرباط الصليبي.