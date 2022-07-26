الامارات | رامزي يستعيد ذاكرة الانتصارات في جولة «دي بي وورلد» للغولف

شكرا لقرائتكم خبر عن رامزي يستعيد ذاكرة الانتصارات في جولة «دي بي وورلد» للغولف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد الأسكتلندي ريتشي رامزي، ذاكرة الانتصارات، بتحقيقه لقب بطولة كازو كلاسيك للغولف، وهو لقبه الرابع في جولة دي بي وورلد، والأول منذ عام 2015، ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى البطولة الختامية للموسم التي ستقام في عقارات جميرا للغولف في دبي خلال شهر نوفمبر المقبل.

وحقق الأسكتلندي الفوز بلقب البطولة التي أقيمت في نادي هيل سايد في مدينة ساوثبورت الإنجليزية في عطلة نهاية الأسبوع، ليحصد 400 نقطة، رفع بها رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 943 نقطة، ليتقدم 37 خطوة ويصبح بالمركز الـ20 في ترتيب الموسم الحالي لجولة دي بي وورلد التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية.

وجاءت تصريحات رامزي عاطفية بعد الفوز، وقال: «أهم أمر بالنسبة لي هو أنني قطعت وعداً لابنتي، ولم أخلف بوعدي لها، قلت لها سأحضر لها كأس وهذا اللقب لها».

وأضاف: «إنه شعور لا يصدق، لقد مررت ببعض الأوقات السيئة خلال العامين الماضيين، لكنني ظللت أعتقد وأعرف أن أدائي جيد».

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