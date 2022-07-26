الامارات | نادي يونايتد يدشن معسكره في إسبانيا لفئتي 12 و14 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي يونايتد يدشن معسكره في إسبانيا لفئتي 12 و14 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «نادي يونايتد سبورت لكرة القدم بمدينتي أبوظبي والعين» أنه دشن المعسكر الإعدادي الصيفي لفرق المراحل العمرية في العاصمة الإسبانية مدريد، وقص فريقا تحت 12 و14 عاماً شريط البداية للتحضيرات الصيفية التي درج النادي على إقامتها للاعبيه الصغار طوال الأعوام العشرة السابقة.

ويشارك في المعسكر 25 لاعباً للفئتين العمريتين بإشراف إداري من المدرب جاسم المرزوقي، بينما يشرف على التدريبات مدربون إسبان بموجب اتفاقية أبرمها النادي مع شركة متخصصة في تدريب وتأهيل المواهب الكروية الصغيرة.

من جانبه قال رئيس النادي الدكتور مبارك الكتبي، إن المعسكرات الصيفية الأوروبية لفرق نادي يونايتد سبورت تهدف لإعداد الأبناء اللاعبين من النواحي الفنية والذهنية والبدنية وفقاً لبرنامج علمي دقيق ومدروس تنفذه الأكاديمية الإسبانية.

وأضاف: «في كل عام تخوض فرق يونايتد معسكراتها الصيفية الإعدادية بالتناوب بين إسبانيا وإيطاليا، وهي معسكرات تأهيلية للاعب في جميع الجوانب وأهمها السلوكية، حيث يبتعد اللاعب عن الروتين اليومي والأجهزة اللوحية ويعتمد على نفسه طوال اليوم بعيداً عن أسرته».

وأردف الكتبي: «نهدف من المعسكرات الصيفية لإعداد وتأهيل لاعبين ومواهب كروية محترفة فنياً وسلوكياً منذ الصغر، فكُرة القدم وسيلة رائعة ننفذ بها مجموعة من البرامج التربوية والتأهيلية للاعب الصغير».

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