الامارات | عرض إماراتي مُغرٍ لنجم ريال مدريد مارسيلو للعب في دوري «أدنوك»

شكرا لقرائتكم خبر عن عرض إماراتي مُغرٍ لنجم ريال مدريد مارسيلو للعب في دوري «أدنوك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام إسبانية أن نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل مارسيلو فييرا قرر عدم مناقشة العرض الذي تقدم به أحد أندية دوري المحترفين للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، لافتة إلى أن النجم الذي انتهى عقده مع ريال مدريد في يونيو الماضي اختار البقاء في أوروبا للحصول على فرصة المشاركة في كأس العالم 2022 قطر في نوفمبر المقبل.

وذكرت صحيفة «ديفينسا سنترال» أن مارسيلو أعلن بشكل واضح وصريح أنه يرغب في البقاء بأحد الدوريات الأوروبية، مؤكدة حصول الدولي البرازيلي على عرض مُغرٍ من أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، مشيرة إلى أن مارسيلو لم يتجاوب مع العرض خوفاً من ضياع فرصة مشاركته في كأس العالم للمرة الأخيرة في مسيرته.

وأضافت: «مارسيلو يشعر بالقلق بعد مغادرته ريال مدريد في الشهر الماضي، بينما لم يتعاقد مع أي فريق حتى الآن قبل أسابيع قليلة من بدء الموسم في الدوريات الأوروبية المختلفة، إذ إن اللاعب البرازيلي غير قادر على الحصول على عرض مناسب، رغم وجود عروض عدة من خارج أوروبا، ولكن مارسيلو رفض بشكل قاطع العودة للعب في البرازيل أو الموافقة على العرض الإماراتي».

وتابعت: «مارسيلو يرغب في الاستمرار باللعب لسنوات طويلة، وليس فقط الحصول على فرصة الانتقال إلى فريق في أوروبا يعزز من حظوظه في المشاركة في كأس العالم 2022 قطر في نوفمبر المقبل، بينما من أبرز العوائق التي تواجه اللاعب البرازيلي ارتفاع راتبه، وهو الأمر الذي أبدى استعداده من خلال تخفيض راتبه للحصول على فرصة اللعب والاستمرار في أوروبا».

ويرغب مارسيلو في المشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة في مسيرته، بعدما تم اختياره ضمن قائمة منتخب البرازيل في كأس العالم 2010 جنوب إفريقيا، لكنه لم يشارك في أي مباراة مع «السامبا». في المقابل خاض نجم ريال مدريد السابق 10 مباريات في المونديال بواقع ست مباريات في كأس العالم 2014 البرازيل أمام كل من كرواتيا والمكسيك والكاميرون وتشيلي وكولومبيا وألمانيا، بينما كان ضمن قائمة الفريق أمام هولندا ولم يشارك في المباراة، كما شارك في أربع مباريات في النسخة الماضية من كأس العالم 2018 روسيا أمام كل من سويسرا وكوستاريكا وصربيا وبلجيكا ولم يشارك أمام المكسيك ببقائه على مقاعد البدلاء.

ويعد مارسيلو (34 عاماً) من أبرز اللاعبين في تاريخ ريال مدريد، إذ نشأ الدولي البرازيلي في فريق الناشئين بنادي فلومينينسي، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في 2005 قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في 2007 مقابل 6.5 ملايين يورو، وخاض بعدها مارسيلو مسيرة رائعة مع «الملكي» حصل خلالها على العديد من الألقاب، هي لقب الدوري الإسباني ست مرات ولقب كأس الملك مرتين وكأس السوبر الإسباني خمس مرات ودوري أبطال أوروبا خمس مرات وكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات وكأس العالم للأندية أربع مرات، بينما فاز مع منتخب البرازيل بلقب كأس العالم للقارات في 2013.

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