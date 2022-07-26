الامارات | التعاون يهزم الاتفاق ودياً بثلاثية

شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يهزم الاتفاق ودياً بثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق التعاون على ضيفه فريق الاتفاق (درجة ثانية) بنتيجة 3-2، في أولى المباريات الودية للفريقين، حيث يستعد التعاون للمشاركة في دوري الدرجة الاولى بينما يستعد الاتفاق لدوري الدرجة الثانية.

وأقيمت المباراة في ملعب التعاون، وهي أول مباراة يقودها مدرب التعاون بدر طبيب الشحي، بعد التعاقد معه قادماً من نادي الإمارات.

بدوره، كشف إداري فريق التعاون عبدالله درويش أنه تم التنسيق مع مدرب الفريق بدر طبيب على أن يخوض الفريق ثماني مباريات ودية: ثلاثة منها قبل المعسكر التدريبي، وخمسة خلال المعسكر. وقال درويش لـ«الإمارات اليوم»: «يواصل الفريق استعداداته ويتطلع للاستفادة من المرحلة الحالية ليكون جاهزاً مطلع الموسم المقبل الذي نعمل على أن يستعيد الفريق فيه مكانته الطبيعية بين فرق الدوري، كاشفاً أن المباراة المقبلة للفريق ستكون بتاريخ 31 من الشهر الجاري وسيتم الإعلان عن طرفها في وقت لاحق».

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