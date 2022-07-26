الامارات | «الإمارات للسحوبات» راعياً للبطولة الخليجية للشباب لكرة السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للسحوبات» راعياً للبطولة الخليجية للشباب لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة العليا المنظمة للبطولة الخليجية للشباب لكرة السلة، رعاية مؤسسة «الإمارات للسحوبات» البطولة المقررة إقامتها على صالة نادي الوصل في دبي، خلال الفترة من 29 يوليو الجاري، حتى السادس من أغسطس المقبل، والمؤهلة لكأس آسيا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة العليا، أمس، بمقر اتحاد كرة السلة في دبي، بحضور رئيس اللجنة المنظمة العليا الأمين العام لاتحاد كرة السلة، سالم المطوع، ورئيس المكتب التنفيذي للاتحاد، محمد الزرعوني، والمدير التنفيذي للاتحاد، محمد الحمادي، ومدير التسويق في مؤسسة «الإمارات للسحوبات»، بول شادر.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، سالم المطوع، أن: «اتفاق الراعية يأتي امتداداً لنهج الشراكة بين اتحاد كرة السلة ومؤسسات المجتمع، بما يسهم في دعم وإنجاح اللعبة»، متوجهاً بالشكر إلى مؤسسة «الإمارات للسحوبات» على رعايتها البطولة.

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