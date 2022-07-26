الامارات | بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم تنطلق في أكتوبر

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم تنطلق في أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي واتحاد كرة القدم عن تنظيم النسخة الأولى من بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم، وذلك في إطار تكامل الجهود بين الطرفين لتطوير العمل في مختلف المجالات، خصوصاً في تطوير قطاع الناشئين بأندية دبي والقطاع الخاص.

وذكر بيان صحافي: «تمثل البطولة الجديدة إضافة مهمة لقطاع الناشئين وأكاديميات كرة القدم في دبي، وسيتم تنظيمها خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى مارس 2023، للفئات العمرية (8-9-10-12-14-16-18 سنة) بنين وبنات، وذلك بالتعاون مع شركة إنسبيراتوس (ISD) المستضيف للمباريات على ملاعب مدينة دبي الرياضية لكرة القدم وشركة دلتا للفعاليات الرياضية (Delta)، كما يأتي تنظيم البطولة استكمالاً للجهود التي بذلها مجلس دبي الرياضي في هذا المجال من خلال تنظيم خمس نسخ من بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم التي أقيمت في مدينة دبي الرياضية، وحققت نجاحاً فنياً كبيراً كما أسهمت في زيادة عدد الأكاديميات في دبي وظهور مواهب كروية ناشئة واعدة».

وتم الإعلان عن إمكانية المشاركة في البطولة المقبلة للأكاديميات التابعة لأندية دبي والأكاديميات الرياضية الخاصة المرخصة بإمارة دبي، وكذلك مشاركة الأندية والأكاديميات المنتمية للدرجتين الثالثة والثانية في مسابقات اتحاد الإمارات لكرة القدم، حيث ستستقطب البطولة مشاركة أكثر من 2000 لاعب أسبوعياً من أكثر من 100 فريق في مختلف الفئات العمرية يمثلون 40 أكاديمية كرة قدم معتمدة. وتهدف البطولة إلى تحفيز الأكاديميات الرياضية على تطوير برامجها الفنية، وضمان استمرارية أنشطتها وترخيصها من المجلس والاتحاد، وتمكين أندية دبي من المشاركة في البطولة والاحتكاك مع الأندية والأكاديميات الرياضية الخاصة، وكذلك زيادة عدد المباريات التي يخوضها لاعبو أندية دبي للوصول إلى المستوى الدولي (ما بين 35 و40 مباراة سنوياً). ويضم برنامج منافسات البطولة تنظيم أكثر من 1000 مباراة، بمعدل 60 مباراة أسبوعياً (وفقاً للبروتوكولات الصحية المعتمدة)، كما سيتم تنظيم البطولة وفق البروتوكولات الصحية وغطاء تأمين، وستقوم بإدارة المباريات طواقم تحكيم معتمدة من اتحاد كرة القدم.

الدعوة عامة لجميع الأكاديميات

وجّه مجلس دبي الرياضي واتحاد كرة القدم الدعوة إلى جميع الأكاديميات للمشاركة في البطولة، كما تم توضيح شروط المشاركة ولوائح المنافسات التي تتضمن المواصفات الفنية من حيث أبعاد الملاعب لكل فئة وزمن اللعب، وغيرها من الجوانب وفق المواصفات الدولية المعتمدة التي تسهم في توفير أفضل الأجواء للعب، واكتشاف المواهب الكروية ومنحها الفرصة للتطوّر واكتساب المزيد من الخبرات.

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مباراة أسبوعياً تقام ضمن البطولة، وفقاً للبروتوكولات الصحية المعتمدة.

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