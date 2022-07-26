الامارات | اتحاد الشطرنج يعتمد برنامج المشاركات الخارجية والبطولات المحلية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الشطرنج يعتمد برنامج المشاركات الخارجية والبطولات المحلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد اتحاد الشطرنج أجندة بطولاته المحلية والدولية المقبلة، والتي تأتي في مقدمتها المشاركة في الأولمبياد العالمي الـ44 للشطرنج بمدينة تشيناي الهندية، وتنظيم بطولة الإمارات في سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة تريم مطر، في مقر الاتحاد بدبي، بحضور نائب الرئيس الدكتور سيف النعيمي، والأمين العام عبدالكريم المرزوقي، والأمين العام المساعد ناصر بن عامر، ورئيس اللجنة الفنية سلطان الطاهر، ونائب رئيس اللجنة الفنية مشعل آل بركت، والأمين المالي عمر النعيمي، وعضو المجلس سعود الكتبي.

وأوضح عبدالكريم المرزوقي، أن رئيس الاتحاد أكد خلال الاجتماع أن التنسيق مع الأندية في المرحلة المقبلة يأتي في مقدمة الأولويات، سعياً لتطوير اللعبة والوصول بها للمحافل الدولية.

وأشار إلى أن برنامج البطولات المحلية والدولية المقبلة، يتضمن إقامة بطولة الإمارات في سبتمبر المقبل، وتليها مسابقتا الدوري العام في أكتوبر، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في ديسمبر.

وقال: «تضمن الاجتماع وضع جدول للمشاركة في بطولات العالم للمراحل السنية، فيما يستعد المنتخب حالياً للمشاركة في الأولمبياد العالمي للشطرنج بمدينة تشيناي الهندية من 27 يوليو الجاري إلى 10 أغسطس المقبل».

وأضاف: «تتضمن الأجندة أيضاً المشاركة في بطولة العالم تحت 14 و16 و18 عاماً في رومانيا، من 5 إلى 17 سبتمبر المقبل، حيث أبدى الاتحاد حرصه على المشاركة في كل البطولات الخارجية».

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