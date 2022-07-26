الامارات | «زامير» بطل كأس الوثبة بمضمار تاجلياكوزو الإيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن «زامير» بطل كأس الوثبة بمضمار تاجلياكوزو الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج المهر «زامير» لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة ماركو مونتريسو، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز بريميوم لمسافة 1350 متراً، البالغة جائزته 10.120 يورو، برعاية «النسخة الـ14» لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار تاجلياكوزو الإيطالي.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف الترويج لسباقات الخيول العربية الأصيلة. واجتذب السباق 8 من الخيول في سن ثلاث سنوات، وتمكن «زامير» من حصد اللقب بفارق 4 أطوال عن «دايمانتيد اتركسنتا» للمالك الفيرو ميرو، بقيادة الفارس عبدالله الرحراس، وإشراف إم ناردوزي، فيما جاء ثالثاً «دوماس» للمالك والمدرب ستيفانو ميتيني، بقيادة جيرمانو مارسيللي.

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