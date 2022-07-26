شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: عقد فيتوريا 4 سنوات لأننا لا نتعامل بالقطعة وتنازل عن 50% من راتبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن التعاقد مع البرتغالى فيتوريا لمدة 4 سنوات لرفض مبدأ التعامل بالقطعة.

وقال إمام، فى تصريح لبرنامج جمهور التالتة الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق، إن فيتوريا تنازل عن 50% من راتبه الأساسى من أجل تدريب منتخب مصر، مشيرا إلى أن الشرط الوحيد فى عقده هو التأهل إلى كأس العالم 2026.

طلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول من معاونيه تسجيل لجميع مباريات الدوري و الجولة ال لمتابعة ومشاهدة جميع المباريات وتقييم مستوى اللاعبين استعدادا لمعسكر شهر سبتمبر والذي تتخلله مباراتي مالاوي في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار في 2024.

قام البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بتقسم مباريات الدوري على معاونيه الأجانب لكتابة تقرير عن المباريات واللاعبين أولًا بأول لحين العودة للقاهرة أول أغسطس وحضور المباريات.