شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين 25 / 7 / 2022 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، على رأسها إعلان غياب عمرو السولية عن الأهلى لنهاية الموسم، بجانب عودة فيتوريا إلى مصر يوم 2 أغسطس المقبل.

مشاركة بيرسي تاو وأكرم توفيق وأحمد ريان في مران الأهلي.. صور

شهد مران الأهلي، اليوم الإثنين، مشاركة بيرسي تاو وأكرم توفيق في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر في بداية التحضير لمباراة المقاصة يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري.

قناة الأهلى: عمرو السولية يغيب من 6 لـ8 أسابيع للإصابة فى العضلة الخلفية

كشفت قناة النادي الأهلي عن تفاصيل إصابة عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد الجونة أمس الأحد.

رابطة الأندية تعلن عقوبات الأسبوع الـ26 بالدورى.. تعرف عليها

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الأسبوع الـ26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وعلى رأسها إيقاف أسامة إبراهيم عبد الله لاعب البنك الأهلى مباراتين بسبب اللعب العنيف أمام فيوتشر.

لاعبو الزمالك والجهاز الفنى يحتفلون بالدورى والكأس بجلسة تصوير

احتفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني وأعضاء الجهازين الإداري والطبي بحصد بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر للموسم الماضي بجلسة تصوير خاصة.

تعرف على موقف سواريز من صفقات الأهلى قبل ميركاتو الصيف

طلب البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي مُهلة من أجل الرد على رئيس النادي محمود الخطيب بشأن ملف الصفقات التي ينوي الأهلي حسمها خلال ميركاتو الصيف الجاري.

فيتوريا يصل القاهرة 2 أغسطس لبدء مهام عمله مع المنتخب الوطنى رسميا

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، موعد عودته إلى الأراضي المصرية لبدء مهام عمله رسميًا، حيث يصل القاهرة يوم 2 أغسطس المقبل.

زيزو وصبحى وعبد المجيد وفتحى فى بؤرة اهتمام جهاز منتخب مصر

نال الرباعى أحمد سيد "زيزو" وحسام عبد المجيد ثنائي فريق الزمالك ورمضان صبحي لاعب بيراميدز وحمدي فتحي لاعب الأهلي إشادة الجهاز الفني لمنتخب مصر الجديد بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بعد ظهورهم بمستوى جيد في المباريات الأخيرة للدوري.