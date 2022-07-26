شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 25 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 25 / 7 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها استئناف الفريق لتدريباته، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى.

الزمالك يستعد لفيوتشر بدون راحة.. وجلسة بين فيريرا وأمير مرتضى "صور"

خاض فريق الزمالك اليوم تدريبا حماسيا استعدادا لمواجهة فيوتشر المقرر لها الخميس المقبل في الدورى، وذلك بعدما رفض فيريرا المدير الفني البرتغالي للفريق منح اللاعبين راحة عقب الفوز امس علي سموحة بهدفين نظيفين في الجولة الـ 26 للدورى.

وعقد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة، اجتماعا مع فيريرا علي هامش المران لمناقشة الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب حسم لقب الدورى بعدما حصد الفريق لقبي الدورى والكأس عن الموسم الماضي.

طائرة الزمالك تشارك فى بطولة بنى ياس الودية

يشارك فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك ببطولة بني ياس الإماراتى الودية، فى الفترة من 25 إلى 31 أغسطس القادم، استعدادا للموسم الجديد.

من ناحية أخرى اشترط اتحاد الكرة الطائرة على الأندية ضرورة تقديم الكشف الطبى لجميع اللاعبين فى جميع المراحل عند تقديم أوراق التسجيل، وطالب اتحاد الطائرة الأندية بتوقيع الكشف الطبى مع بداية كل موسم على جميع اللاعبين، سواء الجدد أو القدامى، بناء على تعليمات اللجنة الأولمبية.

كواليس جلسة فيريرا وتعليماته للاعبى الزمالك قبل الاستعداد لمواجهة فيوتشر

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ووجه المدير الفني للزمالك التهنئة للاعبين على الفوز بمباراة سموحة الأخيرة في الدوري، وأثنى المدرب على أداء جميع اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز في اللقاء.

صفحة الزمالك تحتفل بعيد ميلاد أشرف قاسم

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعيد ميلاد أشرف قاسم كابتن الزمالك الأسبق وأحد النجوم التاريخيين للنادي.

ونشرت الصفحة تهنئة لأشرف قاسم قائلة: يوافق اليوم عيد ميلاد الأسطورة أشرف قاسم وهو اللاعب الوحيد الذي شارك في تتويج الزمالك بـ4 ألقاب أفريقية، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد واكتمال شفائك.

عمر السعيد يخوض تدريبات تأهيلية استعدادًا لفيوتشر

خاض عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمباراة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني السعيد من إصابة بشد عضلي تسبب في غيابه عن الفريق في المباريات الأخيرة، ويسعى الجهاز الطبي للزمالك إلى تجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

يوسف أسامة ينتظم فى التدريبات.. وبرنامج خاص للأساسيين بالزمالك

انتظم يوسف أسامة نبيه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمباراة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتماثل يوسف أسامة للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الأمامية وتسببت في غيابه عن الفريق خلال المباريات الأخيرة، وأصبح اللاعب جاهزًا من الناحية الطبية للمباراة.

محمد أبو جبل يقترب من المصرى فى الميركاتو الصيفى بعد رحيله عن الزمالك

اقترب محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك السابق، من الانضمام إلى النادي المصري في الموسم المقبل، وذلك بعد انهاء ارتباطه بنادي الزمالك وعدم تجديد تعاقده بشكل رسمي مع النادي الأبيض، ومن المقرر أن يتم حسم صفقة أبو جبل والإعلان عنها بشكل رسمي بعد الانتهاء من الانتخابات المقرر إقامتها نهاية أغسطس المقبل، حيث لم يترشح على مقعد الرئيس سوى كامل أبو علي.

لاعبو الزمالك والجهاز الفنى يحتفلون بالدورى والكأس بجلسة تصوير

احتفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني وأعضاء الجهازين الإداري والطبي بحصد بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر للموسم الماضي بجلسة تصوير خاصة.

والتقط لاعبو الفريق صورة جماعية برفقة درع الدوري وكأس مصر، كما التقط الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا صورة جماعية مع كأس مصر، في حين التقط الجهازان الطبي والإدارة صورة جماعية مع درع الدوري وكأس مصر.

فيريرا يستعين بالأهلى والبنك لاكتشاف فيوتشر قبل موقعة الخميس

استعان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك، بمباراتى فيوتشر أمام البنك الأهلي التي فاز بها فيوتشر بنتيجة 4 / 1 كما حرص البروفيسور علي مشاهدة مواجهة الأهلي وفيوتشر التي فاز فيها المارد الأحمر بنتيجة 4 / 0، وذلك من أجل دراسة الخصم جيدًا والوقوف علي مفاتيح اللعب ونقاط القوة والضعف.

ويرغب فيريرا في معرفة كافة نقاط القوة والضعف في صفوف فيوتشر حتي يستطيع رسم خطته فى المباراة التي ستجمعهما مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى.