شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الملاكمة يستقر على انطلاق الموسم الجديد أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر مسئولو اتحاد الملاكمة على انطلاق الموسم المحلى الجديد 2022/2023، فى شهر أكتوبر المقبل وفقا لتأكيدات محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد.

وقال غنيم إن الموسم الجديد سينطلق بعد انتقاد الجمعية العمومية للاتحاد لاعتماد خطة النشاط والتصديق على الميزانية.

كشف محمد عبد العزيز غنيم عن تنظيم دورة دولية للحكام والمدربين على هامش البطولة العربية، المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 8 أغسطس القادم بالمركز الأولمبي.

وأكد رئيس اتحاد الملاكمة، توجيه الدعوة لجميع الدول العربية للمشاركة فى البطولة العربية للشباب، بعد تحديد موعدها الجديد، حيث إنها مؤجلة من شهر فبراير الماضى.

وأعلن رئيس اتحاد الملاكمة مسبقا عن تأجيل البطولة العربية للشباب التى كان من المقرر أن تستضيفها مصر بالمركز الأوليمبى فبراير الماضى بناءً على طلب الدول الآسيوية بسبب بطولة آسيا التى انطلقت بالإمارات 27 فبراير، حيث إن التأجيل جاء بالتنسيق بين الاتحاد المصرى والعربى للعبة حتى تستطيع دول آسيا المشاركة فى الموعد المحدد لاحقا.