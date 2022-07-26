شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 25 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الأهلي، اليوم الإثنين، مشاركة بيرسي تاو وأكرم توفيق في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر في بداية التحضير لمباراة المقاصة يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري.

كما شهد المران مشاركة أحمد ياسر ريان في تدريبات الأهلي الجماعية، حيث لم يتم حسم مستقبل اللاعب من الاستمرار في صفوف الأهلي أو إعادة تسويقه في الصيف الحالي للأندية الراغبة في الحصول على خدماته.