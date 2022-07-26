شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 25 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد مران الأهلي، اليوم الإثنين، مشاركة بيرسي تاو وأكرم توفيق في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر في بداية التحضير لمباراة المقاصة يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري.
كما شهد المران مشاركة أحمد ياسر ريان في تدريبات الأهلي الجماعية، حيث لم يتم حسم مستقبل اللاعب من الاستمرار في صفوف الأهلي أو إعادة تسويقه في الصيف الحالي للأندية الراغبة في الحصول على خدماته.
يخطط البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي لتطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين، من أجل منح قسط من الراحة للاعبين الأساسيين في ظل ضغط مباريات الدوري، وتعرض عدد كبير من لاعبيه للإصابة.
وشهدت المباريات الأخيرة للأهلي تعرض أكثر من لاعب للإصابة مثل طاهر محمد ومحمد هاني ومحمد شريف وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم وصلاح محسن.