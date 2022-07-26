شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستقر على 21 لاعبا لمعسكر إنبى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عماد النحاس المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على اختيار 21 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق لمباراة إنبى المقرر لها غدا على استاد الإسكندريه ضمن مباريات الأسبوع الـ27 بالدورى العام.

واللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار هم:

فى حراسه المرمى :

محمد عبد المنصف و صبحى سليمان

خط الدفاع :

السيد سالم وعبد الله نصيب ومحمود شبانه وكريم يحيى وصبرى رحيل وهشام صلاح ونادر رمضان

خط الوسط :

أحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وإبراهيم حسن وعبد الغنى محمد ومروان عطية ومورو ساليفو وكريم الديب.

خط الهجوم:

أحمد راشد وأحمد عادل ميسى وبنجامين وأحمد محمد " إيتو".

ويغيب عن الفريق كل من مابولولو وفوزى الحناوى وسعيدو سمبورى .