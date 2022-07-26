شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات الغد فى الأسبوع الـ27 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات غد الثلاثاء فى الجولة السابعة والعشرين من عمر الدورى العام، حيث تقام 3 مواجهات تجمع بين الاتحاد السكندرى وانبى، والمصري وايسترن كومبانى، وغزل المحلة وسيراميكا.

غزل المحلة × سيراميكا غزل المحلة × سيراميكا

نادر قمر حكما للساحة ويعاونه كلا من اسامة عبداللطيف مساعد أول ورضا جبر مساعد ثاني ومحمود ناصف حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فيديو ومحمد عبدالعزيز حكم فيديو مساعد .

المصري × ايسترن كومبانى المصري × ايسترن كومبانى

صبحي العمراوي حكما للساحة ويعاونه كلا من وائل شعبان مساعد أول ومحمد ابورحاب مساعد ثاني وعلي السعيد حكما رابعا ومحمد عادل حكم فيديو ومبروك نبيل حكم فيديو مساعد .

الاتحاد × انبي الاتحاد × انبي

عبدالعزيز السيد حكما للساحة ويعاونه كلا من ممدوح مصطفى مساعد أول ونور سعيد مساعد ثاني ومحمود منصور حكما رابعا ومصطفي مدحت حكم فيديو واحمد ناجي حكم فيديو مساعد

واختتم النادي المصري اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة فريق إيسترن كومباني في الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها غداً الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يضع الجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة حسام حسن، خطة الفوز على إيسترن كومباني في المران الأخير المقرر إقامته مساء اليوم.

وشدد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، على أن جماهير المصري لن تقبل إلا بالفوز، محذراً لاعبي الفريق البورسعيدي من إهدار أي فرصة أمام إيسترن كومباني ، خاصة وأن فريق إيسترن كومباني يعتمد على الأداء الدفاعي بشكل كبير.

وراجع الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، أشرطة الفيديو للمباريات السابقة لفريق إيسترن كومباني في الدوري العام، وأخرها مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت في الجولة 26 بالدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما.

وتقدم النادي المصري في جدول مسابقة الدوري العام ليحتل المركز العاشر برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 7 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفاً آخر.