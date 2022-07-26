شكرا لقرائتكم خبر عن "اتحاد اليد" يستقر على تجديد عقد باروندو حتى نهاية بطولة العالم 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستقرت اللجنة المؤقتة لإتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين على تجديد عقد الإسباني روبرتو باروندو جارسيا المدير الفنى للمنتخب حتى بطولة العالم 2023 ببولندا و السويد .

وكان عقد باروندو طوال الفترة الماضية يتم تمديده بسبب تأجيل بطولة أفريقيا، خاصة أنه كان من المفترض أن ينتهى شهر يناير الماضى وفقا لتأكيدات أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية ، لكن الاتحاد كان يبحث تفرغ المدير الفنى خاصة أن باروندو يقود تدريب أحد الأندية الألمانية بجانب منتخب مصر ، لكن تم الإتفاق على الجمع بين الأثنين .

وتوجه الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد إلى الغردقة للاستجمام، وذلك بعد تتويج منتخب الفارعنة بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للمرة الثامنة فى تاريخه، وذلك بالفوز على الرأس الأخضر بنتيجة 37 / 25 فى ختام النسخة رقم 25، التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى التأهل إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على نظيره تونس بنتيجة 29 / 27 بنصف نهائى البطولة.

واستطاع منتخب الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28 / 27.

وحقق منتخب مصر أكبر فوز فى تاريخ نهائيات أمم أفريقيا لليد بفارق 12 هدفا عن الرأس الأخضر .