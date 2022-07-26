شكرا لقرائتكم خبر عن "لوبو" يدرب حراس مرمى الأهلى بكرة التنس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي باولو لوبو مدرب حراس مرمى الأهلي على تدريب حراس مرمى الفريق الأحمر بكرة التنس، من خلال التصدي لكرة التنس، من أجل رفع كفاءة الحراس الأربعة وتنمية قدراتهم على التعامل مع التصدي للكرات.

وشهد مران الأهلي اليوم الاثنين مشاركة بيرسي تاو وأكرم توفيق في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر في بداية التحضير لمباراة المقاصة يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري.

كما شهد المران مشاركة أحمد ياسر ريان في تدريبات الأهلي الجماعية، حيث لم يتم حسم مستقبل اللاعب من الاستمرار في صفوف الأهلي أو إعادة تسويقه في الصيف الحالي للأندية الراغبة في الحصول على خدماته.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الإثنين بدون راحة بعد الفوز على الجونة استعدادا لمواجهة المقاصة يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري.











