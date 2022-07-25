تاليسكا يتصدر أفضل اللاعبين القادمين من بلاد السامبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تتسابق جميع الأندية على التعاقد مع أفضل اللاعبين الأجانب من مختلف الجنسيات، بهدف تدعيم الصفوف والمنافسة والفوز بالألقاب، شهد الدوري السعودي الموسم الماضي تألق اللاعبين القادمين من بلاد السامبا، ويأتي في مقدمتهم لاعب النصر البرازيلي تاليسكا، والذي شكل قوة ضاربة لناديه نظرا للإمكانات الفنية التي يملكها، إضافة لأهدافه الحاسمة والرائعة، وجاء ابن جلدته رومارينيو ثانيا، نظرا لما قدمه مع نادي الاتحاد خلال الموسمين الماضيين، ليصبح ضمن أفضل اللاعبين البرازيليين الذين انضموا للدوري السعودي، بحسب موقع «جول» النسخة العربية.

أندرسون تاليكسا

على الرغم من أنه قضى موسما واحدا حتى الآن مع النصر، إلا أنه وضع اسمه في قائمة أفضل اللاعبين الأجانب والبرازيليين في تاريخ الكرة السعودية.

تاليسكا استطاع أن يصبح أفضل لاعب في النصر الموسم الماضي، نظرا لأهدافه الحاسمة والرائعة، والمستوى المميز الذي يظهر به رفقة العالمي، على الرغم من عدم قدرته حتى الآن على تحقيق أي بطولة.

إيجور كورونادو

على الرغم من أنه تعرض لإصابة عطلت مسيرته، إلا أنه قدم انطلاقة صاروخية مع نادي الاتحاد، والجميع تنبأ بأن يكون الأفضل في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، ولكن كثرة غيابه تسبب في ابتعاده عن مستواه، ولكنه يبقى من أفضل اللاعبين البرازليين الذين انضموا للدوري السعودي للمحترفين.

مارسيلو جروهي

بعد مسيرة كبيرة امتدت إلى 14عاما مع فريق جريميو بورتو أليجرينزي البرازيلي، انتقل الحارس البرازيلي إلى نادي الاتحاد عام 2019، ليجد صعوبة في بداية مشواره، حيث كان حبيسا لمقاعد البدلاء، ولكن مع تراجع مستوى الحارس الأساسي وقتها فواز القرني تم الاعتماد على جروهي، الذي قدم مستويات رائعة جدا، ليجبر المدربين على الاعتماد عليه بشكل أساسي جروهي فرض نفسه ليكون أفضل حارس مرمى أجنبي في الدوري السعودي للمحترفين خلال المواسم الماضية.

إدواردو

فرض إدواردو نفسه ضمن قائمة أفضل اللاعبين البرازيليين الذين انضموا للدوري السعودي ونادي الهلال عبر التاريخ، بعد ما قدمه رفقة الزعيم وقيادته لتحقيق العديد من البطولات.

بعد تجربة احترافية رائعة في بورتو البرتغالي، انضم إدواردو إلى الهلال في صيف 2015، وقاده لتحقيق الدوري السعودي للمحترفين 3 مرات، وكأس خادم الحرمين مرة وكأس ولي العهد مرة واحدة.

وتمكن إدواردو أيضا من تحقيق كأس السوبر السعودي مرتين، ودوري أبطال آسيا مرة واحدة.

وكانت هناك تجربة أخرى لإدواردو بالدوري السعودي للمحترفين، رفقة النادي الأهلي، ولكنها لم تستمر، بعد هبوط الفريق إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

رومانينيو

أصبح ضمن أفضل الالعبين البرازيليين الذين انضموا للدوري السعودي، بعد ما قدمه النجم البرازيلي مع نادي االتحاد خالل الموسمين الماضيين. رومارينيو أصبح أفضل هداف أجنبي في تاريخ نادي االتحاد، متفوقا على المغربي أحمد بهجا، كما أنه أفضل العب بالدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي 2021-2022.