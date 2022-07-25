شكرا لقرائتكم خبر نوارة الأسرع في سباقات مفاريد اليوم الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتزعت «نوارة» لعامر سعد المري أفضل توقيت في اليوم الثالث المخصص لفئة المفاريد بمهرجان ولي العهد للهجن 2022، وذلك بتحقيقها المركز الأول في الشوط الثالث بتوقيت 3:00.289 كأسرع مطية في سباقات الفترة الصباحية.

وانطلقت سباقات الصباح، بواقع 16 شوطا تميزت بالحماس والندية وفاز بالمركز الأول في الشوط الأول «حمية» لعلي مطارد اليامي، وفي الشوط الثاني فاز «سيف» لمحمد وليد العنزي، ثم «حوران» لمحمد حمد اليامي بالمركز الأول في الشوط الصباحي الرابع، فيما جاءت «مرضية» لمحمود محمد الوهيبي في المركز الأول من الشوط الخامس.

وحصل «الذيب» لحمد علي الهاجري على صدارة الشوط السادس، وفي الشوط السابع اكتسحت «صدى» لسليمان سلامة الجهني المركز الأول، ثم «صامل» للاهوم فيصل المري في المركز الأول من الشوط الثامن، وحققت «ود» لصالح محمد آل رزق المركز الأول في الشوط الصباحي التاسع، وفاز «حبيب» لناصر حسين آل حيدر بالمركز الأول.