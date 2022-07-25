شكرا لقرائتكم خبر نوارة الأسرع في سباقات مفاريد اليوم الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانطلقت سباقات الصباح، بواقع 16 شوطا تميزت بالحماس والندية وفاز بالمركز الأول في الشوط الأول «حمية» لعلي مطارد اليامي، وفي الشوط الثاني فاز «سيف» لمحمد وليد العنزي، ثم «حوران» لمحمد حمد اليامي بالمركز الأول في الشوط الصباحي الرابع، فيما جاءت «مرضية» لمحمود محمد الوهيبي في المركز الأول من الشوط الخامس.وحصل «الذيب» لحمد علي الهاجري على صدارة الشوط السادس، وفي الشوط السابع اكتسحت «صدى» لسليمان سلامة الجهني المركز الأول، ثم «صامل» للاهوم فيصل المري في المركز الأول من الشوط الثامن، وحققت «ود» لصالح محمد آل رزق المركز الأول في الشوط الصباحي التاسع، وفاز «حبيب» لناصر حسين آل حيدر بالمركز الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر نوارة الأسرع في سباقات مفاريد اليوم الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.