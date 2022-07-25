الأخضر الشاب يستعد لمواجهة العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العرب للشباب المقامة حاليا بمدينة أبها، يستضيف منتخب شباب الأخضر المنتخب العراقي اليوم. وظهر الأخضر بشكل قوي في المباراة الافتتاحية وتغلب على موريتانيا (2-0)، ليظفر بصدارة ترتيب المجموعة الأولى. ويسعى لمواصلة انتصاراته وإلحاق الهزيمة بالمنتخب العراقي، في حين يطمح شباب العراق لتعويض خسارته أمام موريتانيا (0-1)، وكسب 3 نقاط ثمينة من منافسه الأخضر السعودي. ويسعى لمواصلة انتصاراته وإلحاق الهزيمة بالمنتخب العراقي، في حين يطمح شباب العراق لتعويض خسارته أمام موريتانيا (0-1)، وكسب 3 نقاط ثمينة من منافسه الأخضر السعودي. وتعد المواجهة أمام المنتخب السعودي الفرصة الأخيرة لكتيبة المدرب عماد محمد للبقاء في دائرة التنافس، للوصول للدور ربع النهائي، شرط تجاوز أصحاب الأرض بنتيجة كبيرة وبفارق 3 أهداف.

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